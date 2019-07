L'ascens del Prat a Segona B salva La Jonquera a Primera Catalana

El Prat s'enfrontarà a l'Olot i el Llagostera aquesta temporada 2019-20, després de confirmar ahir l'ascens a Segona B amb un empat a La Florida (1-1) en el partit de tornada del play-off. Els homes de Pedro Dólera van treure profit de la victòria al Sagnier (2-1) per imposar-se al Portugalete.

Els bascos també van ser rivals del Llagostera en la promoció d'ascens. De la mateixa manera que el Prat, els homes d'Oriol Alsina van tornar a la categoria de bronze fent valer el triomf de l'anada al Municipal (2-0) i empatar a l'estadi del Portugalete, on és molt difícil marcar (1-1). Els de Pedro Dólera completen la llista d'equips catalans a Segona B: Badalona, Barça B, Cornellà, Espanyol B, Llagostera, Lleida Esportiu, Olot, Sabadell, Prat i Reus.



La salvació de la Jonquera

Paral·lelament, més equips catalans van estar de celebració ahir gràcies a l'ascens del Prat. D'una banda, la festa va arribar a Igualada, que és nou equip de Tercera Divisió. De l'altra, a la Jonquera. I és que els fronterers confirmen la permanència a Primera Catalana, després de tenir un peu i mig al descens pels compensats.

«Ja podem anunciar, un any més, que la Jonquera torna a ser equip de Primera Catalana! Felicitats a totes les jonquerenques i jonquerencs», deia el club. Pendent de saber el seu futur, la Jonquera ja fa dies que ha començat a planificar la nova temporada. Mario Fernández ha estat l'escollit per a la banqueta i ja ha incorporat jugadors com Nico Ortega – pitxitxi català i estatal–, Pulgarín o Carlos Salva, entre d'altres.