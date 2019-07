Maverick guanya la partida a Márquez i es retroba amb la victòria al circuit d'Assen

El pilot alt-empordanès Maverick Viñales (Yamaha) va tornar a retrobar-se amb la victòria, deu grans premis després –no ho feia des de l'octubre de 2018 al GP d'Austràlia–, en imposar-se al Gran Premi d'Holanda, que va disputar-se ahir al circuit TT d'Assen. Viñales va aconseguir guanyar la partida a Marc Márquez (Repsol Honda), amb qui va mantenir una pugna aferrissada durant algunes voltes, fins que el líder del mundial «va treure la calculadora» i va decidir no arriscar més donant per bona la segona plaça.El pilot francès Fabio Quartararo (Yamaha) va quedar tercer.

L'elecció dels pneumàtics podia jugar un factor determinant i hi va haver diverses coincidències. D'una banda, Ducati i Yamaha van triar el compost dur per darrere. De l'altra, Suzuki –que va escollir el dur davanter– i Marc Márquez van optar pel tou del darrere i l'intermig per davant. Poc va durar l'alegria d'Alex Rins (Suzuki), que si a la segona volta va mostrar la seva millor versió, abans de finalitzar el tercer gir se'n va anar per terra al revolt nou i va assumir el control de la cursa, per primera vegada en la seva història Joan Mir (Suzuki).

A Mir no tampoc va durar-li massa aquesta privilegiada posició, ja que en la tercera volta va comandar Quartararo, perseguit per Viñales i Márquez. Les següents voltes ràpides consecutives de Quartararo i Márquez els van permetre obrir un petit forat sobre la resta de rivals en la cinquena volta, quan l'italià Valentino Rossi (Yamaha) i el japonès Takaaki Nakagami (Honda), van caure en un incident provocat per Rossi.

No va ser ser fins a la volta catorze quan Viñales va decidir passar a l'acció i va superar Márquez per iniciar l'atac al lideratge que ostentava Quartararo. El gironí ho va aconseguir en el setzè gir i Márquez, sabedor que era el moment en què «Mack» anava a canviar de ritme per escapar-se, va superar de manera immisericordiosa el francès per anar-se'n darrere d'ell. En la divuitena volta, Viñales va equivocar-se deixant avantatge al de Cervera per superar-lo. No obstant això, el de Yamaha va espavilar-se per agafar embranzida i superar definitivament Márquez i Quartararo, que van anar perdent terreny.



Estrena d'Augusto Fernández

El pilot madrileny Augusto Fernández va confirmar el primer triomf del Mundial en Moto2, en una cursa que no va provar a Àlex Márquez. I és que el català va caure en la penúltima volta després d'un contacte amb Baldasarri, deixant el lideratge a Thomas Luthi i obrint les portes del cel a Fernández.

Els pilots Brad Binder i Luca Marini també van aprofitar-ho per quedar-se amb la segona i tercera posicions, respectivament. Luthi va guanyar en Moto3.