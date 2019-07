Avui fa deu anys que el Tour de França va passar per Girona

Avui fa deu anys la ciutat de Girona es va bolcar amb el Tour de França. La ciutat va acollir la sortida d'una etapa que acabaria a la capital catalana. Els ciclistes van sortir de la Copa a poc abans de la una del migdia per dirigir-se cap a Barcelona en un recorregut que va passar per poblacions com Quart, Cassà de la Selva, Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar o Lloret de Mar.

A la ciutat de Girona, els ciclistes van passar pel carrer Ramon Folch, l'Avinguda Jaume I, la de Sant Francesc, la plaça Catalunya, el carrer General Mendoza, l'Ultònia, el Migdia, el de la Creu, la plaça dels Països Catalans i el carrer Emili Grahit. A tots els carrers eren nombrosos els badocs que costat i costat de la carretera van veure passar els ciclistes. Al llarg de tot el recorregut diversos balcons estaven adornats amb senyeres i estelades, i a plaça Catalunya una estelada gegant estesa a terra va acomiadar els esportistes.

Milers de gironins van poder veure per uns moments les estrelles que participaven en la ronda ciclista més prestigiosa del món. L'etapa l'acabaria guanyant el noruec Thor Hushovd (Cervélo Test Team) i aquella edició del Tour la guanyaria Alberto Contador (Saxo Bank)