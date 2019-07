El PSG declara Neymar en rebel·lia; Neto ja és a Barcelona

El París Sant Germain va declarar Neymar en rebel·lia després que el davanter no es presentés a l'entrenament «ni al lloc ni a l'hora acordada, sense haver estat autoritzat». El club parisenc va lamentar la situació i va anunciar que prendrà «les mesures corresponents». Paral·lelament, el segon fitxatge del F.C. Barcelona, el porter brasiler Norberto Murara «Neto» va arribar a Barcelona, on avui serà presentat com a nou porter blaugrana.