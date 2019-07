El Memorial Mateo Pell es disputarà a la Bisbal els dies 21 i 22 de setembre

La Bisbal acollirà la 43a edició del Memorial Mateo Pell, que aquest any es disputarà els dies 21 i 22 de setembre. El 21 es faran les semifinals masculines entre el Salt i el Palamós (17.00) i el conjunt local i el CEB Girona (19.00). Per l'endemà quedaran les finals, començant per la femenina (Bencriada-CEEB Tordera, 10.30) i acabant amb la masculina (12.30)

Per altra banda Ferran Aril, fins ara vicepresident de la Federació Catalana de Bàsquet (FCBQ), va ser designat ahir nou president de l'ens en substitució de Joan Fa, que abandona el càrrec un any abans de finalitzar el seu mandat.