Veure a Palamós l'Al Saad de Xavi Hernández el dia 21 valdrà entre 5 i 10 euros

A Palamós ja ho tenen tot preparat per enganxar els cartells per promocionar l'amistós que enfrontarà el Palamós i l'Al Sadd Sports Club de Qatar. El degà va fer públics ahir els preus per veure el debut de l'excapità del FC Barcelona Xavi Hernández a una banqueta. L'exmigcampista terrassenc és l'actual tècnic de l'Al Saad, equip amb el qual va penjar les botes com a futbolista i amb qui ara comença una carrera com a entrenador. El proper diumenge 21 de juliol (19.00 h) l'estadi Palamós Costa Brava serà l'escenari del duel. Els socis del degà que hagin renovat el carnet hauran d'abonar cinc euros mentre que els no socis en pagaran 10. Els nens i nenes de 10 a 14 anys pagaran 5 euros. Els menors de 10 anys tindran l'accés gratuït.