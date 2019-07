El CPA Girona guanya l'or i el CPA Olot la plata en un històric Mundial a Barcelona

El CPA Olot ha estat, és i continuarà sent una referència en el patinatge artístic mundial. Els seus dotze títols en Campionats del Món així ho avalen, però el 2019 ha estat l'indiscutible any del Girona amb un "Bacterium" que ha enamorat a tot arreu on s'ha vist començant pel campionat gironí de Fontajau i acabant avui davant uns 8.000 espectadors en un escenari imponent com el Sant Jordi. La millor versió del "No em tallis les ales" del CPA Olot ha posat dempeus l'històric pavelló barceloní, però, just després de l'actuació de les patinadores de Ricard Planiol i Ester Fàbrega, ha aparegut el CPA Girona per tornar a encisar públic i jutges amb un "Bacterium" impecable que li ha valgut el seu més que més merescut primer títol de campiones del món. L'equip garrotxí s'ha quedat, això sí, la plata.

Els vuits alts, amb algun nou inclòs, amb que han puntuat el tercer grup en sortir, el Show Roller italià, ha deixat clar d'entrada que els jutges no tenien un dia garrepa i, al mateix temps, l'alt nivell del Mundial de Barcelona tot i l'absència, per motius econòmics, dels equips argentins. Les italianes, terceres en el campionat del seu país, no van participar en l'Europeu i, van anar directament a la final, avui al Sant Jordi, i s'han afegit a Diamante i Royal Eagles, segons i tercers d'Europa rere el Girona, en la lluita per les primeres posicions amb l'Olot.

Abans de l'esperada part del final de la competició -amb les actuacions encadenades de Royal Eagles, Olot, Girona i Diamante- ha aparegut el Reus amb la seva cridanera coreografia basada en els escacs (Equality) que, per poc, s'ha quedat en puntuació per darrere de les italianes del Show Roller.

Precedides pel Royal Eagles italià, l'equip que les va deixar fora del podi en l'Europeu de principi de maig i que s'ha posat, provisionalment, en primera posició, la sortida a la pista del Sant Jordi de les 22 patinadores del CPA Olot ha aixecat els dècibels del pavelló barceloní. Estaven disposades a que, aquest cop, ningú els hi tallés les ales. Dos mesos després de la decepció de Reggio Emilia, les garrotxines no han decebut a la "marea groga" de prop d'un miler de garrotxins desplaçats a Barcelona amb una versió millorada del seu disc que, amb elevacions complexes i efectes molt visuals, ha fet aixecar de les seves cadires a la majoria d'espectadors del Sant Jordi i un llarg aplaudiment. Les notes, lògicament, han estat molt altes, tot i una penalització de 0.2 punts per una caiguda. Suficient per revalidar el títol de Campió del Món? Segurament ho hauria estat si, darrere seu, no hagués sortit el CPA Girona i el seu "Bacterium".

El xou ideat per Nuri Soler havia enamorat a tot arreu on s'havia vist aquest 2019. I el Sant Jordi no ha estat una excepció. Les patinadores gironines l'han tornat a clavar. Sense errades, tècnicament perfectament i visualment encisador. La puntació artística ha tornat a disparar el Girona després de proclamar-se campió de Girona, de Catalunya, d'Espanya i d Europa i avui ha tancat el cercle guanyant, per primer cop, un Mundial. El Campionat del Môn de casa en un marc inigualable com el Palau Sant Jordi on les patinadores que entrena Nuri Soler han pujat al podi per davant de l'Olot i del Diamante italià.