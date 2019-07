Ona Carbonell es queda sense medalla en el duo lliure fent parella amb Paula Ramírez

L'endemà de la vint-i-tresena medalla d'Ona Carbonell en un Mundial, el duo lliure espanyol, format per ella mateixa i Paula Ramírez, va finalitzar ahir cinquè en el duo lliure, la mateixa posició i la mateixa puntuació que en l'últim Mundial, en una prova del programa olímpic i en la qual Rússia, la Xina i Ucraïna es van enfilar al podi. La medalla d'or va ser per a les Svetlanas -Romashina i Kolesnichenko-; per cert, la vint-i-unena d'aquest metall en un mundial de Romashina. Les Sun, Wenyan i Huang Xuechen, amb 94,5 punts, es van quedar a més de dues de les totpoderoses russes, mentre que Ucraïna, amb Anastasiya Savchuk i Marta Fiedina, va obtenir la tercera plaça.