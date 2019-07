El Kursk de Marta Xargay destaca en un grup molt complicat per a l'Spar Citylift a l'Eurolliga

Dinamo de Kursk (Rússia), Fenerbache (Turquia), Sopron (Hongria), Schio (Itàlia), Lió (França) i els dos guanyadors de les eliminatòries prèvies entre el Botas turc i el Gdnya polonès, i el Montpeller francès i l'Olympicós grec seran els set rivals de l'Spar Citylift Girona en la seva segona presència a l'Eurolliga després del sorteig que s'ha fet aquest migdia a Munic.





En un grup molt complicat, les gironines han evitat l'actual campió d'Europa, Ekaterinburg, però, en canvi, hauran de jugar contra el Dinamo de Kursk de Marta Xargay , que aquesta temporada entrenarà Roberto Íñiguez, que sense tenir el potencial dels últims anys (ha perdut a la nova jugadora de l'Uni Sonja Petrovic i a Breaana Stewart) continua sent un dels millors equips del continent. Al seu costat, l'històric Fenerbahce d'Istanbul que ha fitxat a la catalana Anna Cruz; el Sopron hongarès, que ha jugat les dues últimes edicions de la Final Four; a més dels campions d'Itàlia (Schio) i França (Lió). En aquest grup s'hi poden acabar afegint, via les dues eliminatòries prèvies, equips de molt nivell com les turques del Botas i el Montpeller, botxí de l'Uni la temporada passada a l'Eurocup, que aquest estiu ha pescat a Fontajau amb la incorporació de Gabby Williams.