Greu lesió de Marco Asensio en l'amistós del Madrid contra l'Arsenal

El Reial Madrid només va poder empatar (2-2) aquest dimarts en el seu segon partit de la pretemporada davant l'Arsenal anglès, en un partit on va tornar a mostrar-se feble en defensa i que va tenir la mala notícia de la possible greu lesió de genoll de Marc Asensio.

"Estem una mica preocupats. És el genoll, ha anat immediatament a l'hospital a fer proves, però té mala pinta. És el dolent del dia per a nosaltres, perdem un jugador i estem una mica tocats per Marco, tant de bo que sigui el menys greu possible ", ha lamentat Zinédine Zidane en la roda de premsa posterior al partit.

El migcampista balear, un dels canvis del francès per a la segona part, es va lesionar sol en un mal recolzament en la baralla d'una pilota amb Aubameyang i va haver de deixar la gespa en llitera. Les informacions dels mitjans parlen de possible trencament del creuat del genoll esquerre.

Asensio havia estat un dels protagonistes de la millora del conjunt madridista a la segona part, on havia entrat al costat del gal·lès Gareth Bale. El de Cardiff sí que va tenir minuts en aquesta ocasió i fins i tot va anotar l'1-2.

El gol havia vingut precedit d'una bona maniobra d'Asensio, que havia sortit amb ganes i ja havia avisat abans amb un potent xut amb l'esquerra. Poc després del gol de Bale, un altre fort xut del mallorquí, aquest des de dins de l'àrea, li va donar el 2-2 definitiu al seu equip que no va ocultar encara que està lluny de la seva millor forma, sobretot en defensa, on no acaba de ser fiable .