El Figueres s'estrena guanyant el Marca de l'Ham per 0-1

El renovat Figueres de Xavi Agustí, amb un munt de cares noves després de la marxa de pesos pesants com Ritxi Mercader, Canal o Èric Vilanova, es va estrenar ahir al camp del Marca de l'Ham en el primer amistós de la pretemporada. Tot i la diferència de categoria, els visitants només varen poder guanyar per 0-1 amb un gol del micampista Bora a la part final del primer temps. A la segona meitat, tot i tenir algunes bones oportunitats com un cap del central Carles Gallardo, el Figueres no va poder tornar a marcar i el gol de Bora Barry va acabar valent la victòria visitant.