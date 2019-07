Kilian Grant: «La trucada de Raúl Garrido em va convèncer per tornar»

Aquesta temporada l'Olot s'està reforçant amb jugadors propers a la localitat garrotxina. Ja són fins a quatres les cares noves que presentarà l'equip entrenat per Raúl Garrido per la present temporada. Després dels fitxatges dels gironins Joel Arimany (Màlaga) i Albert Vivancos «Vivi» (Salmantino); i del valencià Natalio Lorenzo (Badalona), ahir l'entitat olotina en va fer oficial el darrer: el del figuerenc Kilian Grant.

«És un jugador ofensiu que pot jugar a totes les posicions d'atac. Tot i que en alguna temporada ha jugat al carriler dret i, fins i tot, a l'esquerre», el defineix el director esportiu, Sergi Raset.

Nascut a la capital de l'Alt Empordà, en Kilian vestirà la samarreta de l'Olot el proper curs amb l'opció de prolongar el contracte una temporada més. L'empordanès prové de l'UCAM Múrcia. Amb l'equip murcià va disputar un total de 31 partits on va veure porteria 5 vegades. Allà va jugar sempre en posicions ofensives tot i que «si he d'ajudar en defensa, ho faré. Vinc a ajudar. Soc un jugador més de caire ofensiu que defensiu», apunta en Kilian, que encetarà la segona etapa particular amb l'equip garrotxí. «Tinc molt bons records de la meva primera etapa. Estàvem lluitant per la salvació i al final vam aconseguir l'objectiu», recorda en Kilian, que afirma que «era un jugador molt jove. Podria dir que ara soc molt més madur i més tranquil que abans», es defineix.

Durant aquest estiu el figuerenc ha tingut un gran nombre de destins per triar. Però al final va escollir l'Olot. «Van esperar molt per mi. Això vol dir que volien que m'incorporés, sí o sí», assevera. I afegeix: «El desencadenant per acabar aquí va ser que el mateix Raúl Garrido, que em va trucar. Això representa molt per a mi». A més, un altre motiu per acabar de decantar-se per l'Olot va ser per «la proximitat de la ciutat amb casa meva. Considero molt important jugar a prop de la família». A més, en Kilian jugarà en un equip on pràcticament compartirà vestuari amb jugadors que coneix. «Conec bastants jugadors de la plantilla. He jugat en diverses ocasions contra alguns d'ells. Són coses del futbol».

L'empordanès, a més de vestir la samarreta de l'UCAM, ha jugat amb l'Osca, Almudèvar, Saragossa B i els planters del Girona i de l'Espanyol.