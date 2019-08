Paula Badosa puja fins al lloc 90 del rànquing i entra per primer cop al Top 100

La tennista de Begur Paula Badosa s'ha col·locat en el lloc 90 del rànquing de la WTA, entrant amb força en el Top 100 per primer cop en la seva carrera , després de l'actualització d'ahir de la llista de les millors tennistes del món. Badosa es troba en un gran moment de forma després d'arribar consecutivament a les semifinals dels tornejos de Palerm (Itàlia) i de Karlsruhe (Alemanya). Dos resulats quen han permès a la pupil·la de Xavi Budó escalar 29 posicions en les últimes dues setmanes per aconseguir el seu objectiu d'estar entre les cent millors deixant enrere el seus problemes d'angoixa que la mateixa Badosa va revelar amb un vídeo penjat a les xarxes socials fa unes setmanes. Després de treure's aquest pes de sobre, Paula Badosa ha jugat el seu millor tennis arribant a les semifinals de Palerm, on va caure contra la cinquena millor jugadora del món: l'holandesa Kiki Bertens; i repetint ronda una setmana més tard a Karlsruhe on la belga Alison Van Uytvanck (61 del rànquing WTA) la va deixar fora de la final.

Per la seva banda, Carla Suárez s'ha convertit en la millor tennista espanyola desperés d'arribar als quarts de final en el torneig de Sant Josep i va millorar el seu rànquing per situar-se al lloc 26. D'aquesta manera, la tennista canària aconsegueix sobrepassar la hispano-veneçolana Garbiñe Muguruza, que no competeix des del passat Wimbledon, i col·locar-se com la primera espanyola del rànquing. La castellonenca Sara Sorribes, en el lloc noranta-sis, completa la representació espanyola en el Top 100.

Dins de les 10 millors, l'australiana Ashleigh Barty segueix comandant la classificació, seguida per la japonesa Naomi Osaka i la txeca Karolina Pliskova. L'únic canvi es produeix en la part final, on la bielorussa Aryna Sabalenka va pujar un lloc, fins al número 9, desplaçant la nord-americana Serena Williams.