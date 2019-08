Els clubs de LaLliga es neguen a negociar amb la RFEF

LaLliga ha celebrat aquest migdia la seva tercera Assamblea, que ha comptat amb representants dels 42 clubs professionals, inclòs el Girona. Després d'unes dues hores de reunió, els clubs han arribat a la conclusió que no tenen cap intenció de negociar amb la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) que presideix Luis Rubiales pel tema dels horaris.

Volen lluitar per recuperar el partit dels dilluns a la nit als tribunals, pel que l'objectiu no és pas cap altre que el de recórrer l'auto de la setmana passada del jutge Sánchez Magro.

Reial Madrid, Barça, Espanyol i també Athletic s'han mostrat disposats a dialogar, però la resta de clubs, tant de Primera com també de Segona, ofereixen una cara molt diferent i no tenen cap intenció de parlar de manera individual per intentar arribar a un acord.