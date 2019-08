Un coet al Mundial de BTT

El seu hàbitat és l'aigua, la natació. Treballa de monitora a la piscina de Salt i n'havia practicat amb regularitat entre els 12 i els 16 anys, abans de provar el triatló. Però la vida tenia reservada una sorpresa a Txell Figueras, una noia de Flaçà de 26 anys que competirà al pròxim Mundial de BTT del Canadà entre el 28 d'agost i l'1 de setembre, tot i que tan sols fa un parell d'anys que practica el ciclisme amb regularitat. La seva ha sigut una progressió meteòrica i poques vegades vista, més encara tenint en compte que tot el que ha aconseguit fins ara, que no és poc, ha sigut de manera amateur, amb molt d'esforç, entrenant els matins i treballant a les tardes. A Mont-Saint-Anne la nòmina de representants gironins la completaran els sub-23 Jofre Cullell i Josep Duran.

Tot va començar fa un parell d'anys i mig, «quan vaig conèixer a la piscina qui és ara el meu entrenador, Jordi Arteman. Ell em va oferir una bicicleta per practicar a canvi que corrés la Copa Catalana. Havia estat un temps aturada després d'haver fet triatló perquè estava acabant els estudis de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE) i em venia de gust». Però d'aquells inicis en què el seu únic objectiu era «evitar que em doblessin a la cursa per no quedar eliminada», ha passat a formar part de la flamant selecció espanyola que competirà al Mundial de BTT del Canadà. Serà la seva primera gran experiència internacional després d'haver competit en dues Copes del Món aquest estiu, a Andorra i a França, amb l'honor de ser l'única seleccionada espanyola per a la cursa sènior femenina.

Aquella experiència inicial a la Copa Catalana va anar reeixint. Cada cursa quedava més endavant. El temor a ser doblada deixava de ser un problema. A partir d'aquí, la següent temporada, veient com progressava, li va acabar agafant el gust al ciclisme. «Feia classes de tècnica, entrenava més, i vaig optar per fer una aposta per aquest esport perquè em motiva i tenia temps i ganes». Tantes que, confessa, «aquest any m'he com professionalitzat jo sola, tot i que segueixo sent amateur. M'ho agafo molt seriosament, hi penso molt i dedico moltes hores a la bicicleta tot i que no estic en cap equip professional». Sol entrenar-se per Girona i Banyoles, i al gimnàs Triops. Tot plegat l'ha acabat fent explotar aquest 2019. Figueras admet que «he sigut la gran sorpresa i fins i tot hi ha gent que em pregunta si l'any passat ja competia». El palmarès és espectacular, en els últims mesos: «He sigut campiona de Girona, de l'Open BTT i de Catalunya; soc líder de la Copa Catalana i de la SuperCup Massi , i l'últim èxit, que m'ha donat molta visibilitat, ha sigut el subcampionat d'Espanya de fa unes setmanes». La prova la va guanyar la sub-23 Rocío del Alba García, que també anirà al Mundial. Figueras, el 2018, havia sigut dotzena a l'estatal.

Res de tot el que li està passant s'ho esperava. «Si al febrer, quan va arrencar la temporada amb la Copa Catalana de Banyoles, m'haguessin dit que aniria al Mundial i que seria subcampiona d'Espanya no m'ho hauria cregut, els hauria dit si eren bojos!», exclamava. Encara li costa fer-se'n a la idea, perquè diu que «fins i tot quan el seleccionador Cristobal Sánchez em va trucar per comunicar-me que em convocava li vaig dir si era una broma». No, no ho era, i enmig de l'emoció va posar el mans lliures perquè la seva parella també sentís la bona notícia que li acabaven de donar.

Més enllà de gaudir del Mundial, i mirant el 2020, els reptes de Txell Figueras passarien per trobar un equip professional i seguir progressant. Ara competeix amb el Grupo Adi–Dsnivell de Puigcerdà i raona que «si he millorat tant d'aquesta manera, amb el suport d'una estructura professional, encara podria rendir millor i fer més bons resultats». De moment ja ha tingut alguna trucada, tot i que el futur de moment no se'l planteja més enllà de Mont-Saint-Anne.