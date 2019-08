El Barça tornarà a moure's per Neymar

El Barcelona, tocat després de la seva primera ensopegada en la Lliga a San Mamés (1-0), no ha renunciat a fitxar Neymar i presentarà una nova oferta aquesta setmana al París Saint Germain (PSG) malgrat la distància en les posicions respecte al club francès, segons Le Parisien. El diari, que no precisa les seves fonts, afirma que el club català farà una nova proposta pel brasiler, malgrat no saber com acabarà.