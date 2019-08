«Hem de ser conscients que el nostre objectiu serà la salvació»

Com valora la pretemporada?

La veritat és que la valoro de manera positiva. Però crec que al principi ens va costar molt arrencar, però per sort hem acabat de la millor manera amb un empat contra un gran equip com el Barça B. Consideraria que l'equip ha anat de menys a més.

Ha mantingut un gran gruix de jugadors del curs passat on vau poder assolir l'ascens. A què es deu?

Són jugadors que m'han transmès sempre moltíssima confiança. Crec que tots els futbolistes que es queden respecte a la temporada passada poden disputar sense cap problema a la Segona Divisió B. Són un bloc amb una barreja de jugadors experimentats, que alguns han jugat ja a la categoria, i d'altres joves que creiem que poden progressar i evolucionar cap a bé.

Ha fitxat a aquells jugadors que tenia en ment al principi de la pretemporada?

Primer de tot i abans de res, voldria agrair a aquells jugadors que han vingut rebutjant ofertes econòmiques més altes de les que podíem oferir aquí. Tot i que la plantilla encara no està del tot tancada, estic satisfet. Encara no podem valorar el rendiment dels jugadors, és molt aviat. Al cap i a la fi, amb el pas de les jornades veurem si vam estar encertats fitxant els jugadors que hem incorporat a l'equip.

El primer partit és diumenge a les 19.00 contra el Nàstic a Tarragona, un equip l'afició del Llagostera té present des d'aquell ascens. Encara continua aquesta rivalitat?

Serà un partit complicadíssim. Anirem carregats d'il·lusió i sense res a perdre. Sens dubte són un dels rivals més forts de la categoria. Això es deu que tenen una gran plantilla i un estadi amb un terreny de joc amb unes dimensions espectaculars. Pel que respecte a aquell partit, considero que ja és passat. No hi ha res a veure amb llavors, els jugadors són totalment diferents als que van jugar.

Com preveu que serà la temporada? Quin és l'objectiu marcat?

El nostre objectiu és la salvació. Hem de tocar de peus a terra. Crec que no ens pertoca jugar aquesta categoria, fins i tot podria dir que ni disputar la Tercera Divisió. Ho dic referint-me al poble, al club i a les instal·lacions. El nostre lloc hauria de ser a categories regionals. Però ja que som aquí, hem d'aprofitar-ho i gaudir.

S'ha renovat la gespa de l'estadi Municipal de Llagostera. Ja tocava?

I tant. L'antiga gespa estava molt malmesa. De fet, no només s'ha canviat el terreny de joc sinó que també la il·luminació. Des del club estem molt agraïts a l'Ajuntament per la feina que ha fet. I soc conscient que hi haurà més canvis en un futur.

El club va estar dos anys a Segona Divisió A on va poder jugar contra els millors equips de l'Estat. Què canviaria si el Llagostera tornés a la categoria de plata?

Van ser dos anys espectaculars. El primer curs vam estar molt a prop de jugar la promoció d'ascens a Primera Divisió i el segon vam finalitzar-lo a només quatre punts de la salvació. Crec que parlar ara mateix d'un possible retorn a Segona Divisió a és parlar d'alguna cosa fictícia.

Voldria passar a l'aspecte personal. Mai no ha pogut entrenar un altre equip que disputi categories professionals. Creu que aquest tren li ha passat?

Em sembla que no. He tingut moltes possibilitats d'anar a algun equip de Segona Divisió B. Però al final el projecte no m'ha convençut i he escollit seguir aquí. Ara mateix crec que seria molt difícil anar a un equip de Segona, hauria d'agafar un de Segona B i pujar-lo. Tot i que si em vingués una proposta adequada podria acceptar-la.

Troba que el futbol li deu alguna cosa?

Considero que no. Pot ser que algun equip fort hagués apostat per mi i el meu cos tècnic. Però estic content per haver assolit deu ascensos i de tot el que he fet fins ara amb el Llagostera.