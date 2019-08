Márquez segella la quarta «pole» consecutiva de l'any

El pilot de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) va aconseguir ahir la pole position al Gran Premi de Gran Bretanya (14.00, DAZN), que representa la dotzena cita del mundial. El de Cervera va segellar la quarta posició d'honor consecutiva d'enguany, després de realitzar la seva millor volta al circuit de Silverstone amb un temps de 1.58.168 amb el rellotge a zero i sent escortat a la primera línia de la parrilla per l'italià Valentino Rossi (Yamaha) i l'australià Jack Miller (Pramac Racing).

Tots tres van deixar amb el caramel a la boca el francès Fabio Quartararo (Yamaha), que havia dominat durant les tres sessions d'entrenaments lliures, i el rosinc Maverick Viñales (Yamaha), que finalment sortirà sisè amb 1.58.762.

L'italià Andrea Dovizioso (Ducati), que ocupa la segona posició del mundial amb 172 punts, sortirà setè i haurà de remuntar la cursa d'avui si vol trepitjar els talons al líder en solitari Marc Márquez (230). El de Cervera fins i tot ha eixamplat el seu rècord de poles històriques a la categoria reina, deixant el seu registre en 60 i havent superat el passat 10 d'agost el pilot australià Mick Doohan en aquesta estadística.

De la resta de pilots espanyols, Álex Rins (Suzuki) sortirà cinquè; Aleix Espargaró (Aprilia) dotzè i el seu germà Pol, tretzè.



Albert Arenas sortirà 16è

El petit dels germans Márquez també va assolir la pole en Moto2 (15.30 h) al GP de Gran Bretanya, superant a Jorge Navarro i Augusto Fernández, segon i tercer, respectivament.

En Moto3, el pilot gironí Albert Arenas (Angel Nieto Team) sortirà en la 16a posició al circuit de Siverstone (12.20 h), després de fer un temps de 2.13.402. Tony Arbolino va aconseguir la pole, imposant-se a Lorenzo Dalla Porta i Raul Fernández.