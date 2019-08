Messi continua de baixa en un Barça obligat a guanyar el Betis al Camp Nou

Tot el que no sigui una victòria blaugrana, o puntuar per al Betis, en el partit d'avui al Camp Nou (21.00 hores) tindrà conseqüències negatives en algun dels dos equips. La Lliga no ha fet res més que començar i les elevadíssimes exigències porten les entitats a viure cada ensopegada com una catàstrofe. El Barça va tenir un decebedor debut la setmana passada a San Mamés, on va caure per la mínima a l'últim minut (1-0), i es presenta al partit contra el Betis sense artilleria, a causa de les lesions de l'uruguaià Luis Suárez i d'Ousmane Dembélé, que ha acabat amb un important trencament muscular i cinc setmanes de baixa.

La recuperació de Leo Messi, que encara no ha jugat cap minut des que va començar el curs, continua sent un mal de cap per al Barça. El capità no va entrenar-se a la sessió d'ahir a la tarda amb el grup i tampoc va rebre l'alta mèdica, per la qual cosa queda descartat pel duel contra el Betis. «No el forçarem ni canviarem el plantejament. Si no està al cent per cent, no podem fer-ho», afirmava Ernesto Valverde a la prèvia. Amb aquest panorama, el tècnic haurà de recórrer a joves del filial per acompanyar en l'ofensiva a Antoine Griezmann.

El Betis de Joan Francesc Ferrer Rubi arriba a Barcelona amb la idea de trencar la decepció de la derrota en el seu debut davant el Valladolid (1-2). Rubi no pot comptar amb Borja Iglesias, que no s'ha restablert a temps de l'esquinç de turmell, però recupera dos migcampistes: Canales i Andrés Guardado, que es va incorporar més tard a la pretemporada, de la mateixa manera que al central algerià Aïssa Mandi.