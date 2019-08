Un Barça sense Messi s'encomana a Griezmann per assaltar El Sadar

Sense els lesionats Messi, Suárez i Dembélé, i amb el serial del brasiler Neymar encara en dansa, el Barça s'encomana al francès Antoine Griezmann per conquerir avui (17.00) El Sadar, on s'enfrontarà a un Osasuna que busca la seva primera victòria com a local de la temporada. El club blaugrana ha viscut una altra setmana en la qual el mercat de fitxatges ha eclipsat l'actualitat esportiva. Els contactes per tancar la tornada del brasiler Neymar han deixar en un segon pla el notable triomf contra el Betis per 5-2 al Camp Nou, i el doble homenatge a Johan Cruyff, amb la presentació de la seva estàtua i la inauguració de l'estadi que porta el seu nom a la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí.

Tot sembla indicar que l'entrenador blaugrana apostarà per una alineació similar a la que va presentar contra el Betis. En atac, Rafinha Alcàntara, el jugador del filial Carles Pérez, golejador contra el Betis, i Antoine Griezmann, autor d'un doblet contra el conjunt andalús, sembla que tindran la titularitat assegurada. A ells se li sumarà, una altra vegada, la convocatòria del jove extrem de setze anys Ansu Fati, que aquesta setmana ha continuat entrenant-se a les ordres d'Ernesto Valverde després de convertir-se la setmana passada en el segon jugador més jove en la història en debutar amb el primer equip blaugrana.

El partit significarà el retorn del Barça a El Sadar dues temporades després. La seva darrera visita, que es remunta al deu de desembre de 2016, va acabar amb un triomf per 0-3 gràcies a un gol de Suárez i un doblet de Messi. Valverde va descriure ahir l'Osasuna com un equip que «t'empeny a la teva porteria i que intentarà aprofitar l'empenta de la seva gent per tirar endavant el partit. Avui hi haurà un gran ambient, preveig molta calor. Per a nosaltres els tres punts que podem aconseguir avuir són de suma importància».