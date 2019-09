L'Atlètic capgira un 0-2 i guanya per posar-se líder

L'Atlètic de Madrid va vèncer ahir per un ajustat 3-2 l'Eibar amb una remuntada inclosa i gràcies a un gol de Thomar Partey en el minut noranta en un partit que, a més a més, va servir al conjunt matalasser per situar-se com a líder de la Lliga Santander a la tercera jornada. Els jugadors de Mendilibar es van posar amb un 0-2 gràcies als gols de Charles i Arbilla.