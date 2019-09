L'Spar Citylift Girona arriba a Camprodon per fer-hi l'estada de pretemporada

L'Spar Citylift Girona s'ha instal·lat aquest migdia a Camprodon, on hi farà una estada de pretemporada fins dissabte, que culminarà amb el partit amistós contra el CBS Barça (19.00h) a la mateixa localitat. L'equip ha fet un entrenament matinal a Fontajau i, tot seguit, ja ha marxat cap al Ripollès, on Èric Surís continuarà la posada a punt de les seves jugadores.

"Aquests quatre dies ens permetran seguir preparant-nos per una temporada molt exigent, amb el retorn a l'Eurolliga. Hem de posar els fonaments ara, i els fruits els recollirem més endavant", ha destacat Surís. Per la seva banda Núria Martínez ha dit que "m'he trobat amb un gran grup humà i a pista, el potencial també és molt bo. Podrem fer coses grans, tenim per davant una bona temporada. Aquest any el nivell d'exigència serà superior i amb una plantilla més àmplia, arribarem millor físicament".

La base ha afegit que "fins que no comencem a competir no sabrem a quin nivell estem però suposo que l'Èric estarà content de la feina feta fins ara". Martínez es va incorporar dilluns als entrenaments després d'haver guanyat la medalla de plata a l'Europeu de 3x3 celebrat a Hongria i va detallar que "ara estem lluitant per poder arribar al preolímpic que es farà al març, encara ens falten una sèrie de punts per assolir-ho".