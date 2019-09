Moreno diu que si Luis Enrique volgués tornar, ell faria «un pas al costat»

El seleccionador espanyol, Robert Moreno, va advertir del nivell del pròxim rival dijous, Romania, en la fase de classificació per a l'Eurocopa de 2020, i va afirmar que si el seu antecessor, Luis Enrique Martínez, decidís tornar a la banqueta nacional, serà el «primer a fer un pas al costat» perquè per sobre de tot hi ha la seva amistat amb l'asturià. «Ara hi ha una situació recent. A Luis el considero un amic i els amics estan per davant de qualsevol projecte. Si arribat el moment decideix tornar a entrenar, seré el primer a fer un pas al costat i tornar a treballar amb ell», va dir.