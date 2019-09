La plantilla de l'Uni se'n va a fer senderisme per Vallter

El segon dia de concentració a Camprodon de la plantilla de l'Spar Citylift Girona va dur un entrenament «diferent». La plantilla va deixar per unes hores la pista i la pilota per fer una ruta de senderisme per la zona de Vallter. El tècnic, Èric Surís, ja havia anunciat que aprofitarà aquests dies d'estada per combinar l'activitat purament basquetbolística amb d'altres que serveixin per fer equip i seguir amb la posada a punt.