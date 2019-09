La lliga de Tercera es queda amb 19 equips per l'exclosió definitiva del Reus

La Lliga de Tercera divisió d'aquesta temporada, on hi competeixen tres equips gironins, el Figueres, el Peralada i el Banyoles, es queda amb només 19 equips per l'exclosió definitiva del Reus. Així, com que la lliga ja ha començat, no es podrà repescar cap equip per ocupar la plaça dels del Baix Camp, que perdran tots els partits per 3-0. De moment els seus dos primers rivals, Castelldefels i Vilafranca, que no havien pogut jugar els partits per la incompareixença del rival, ja sumen aquesta victòria a la classificació.

Una vegada esgotat el termini que tenia el Reus Deportiu per pagar el deute acumulat a la RFEF i de no comparèixer en els primers partits de lliga, el Jutge Únic de competició de la Tercera Divisió ha resolt avui excloure el club reusenc de la competició. La vacant generada no s'ocuparà perquè la lliga ja ha començat. Per tant, el Grup 5 d'aquesta categoria es queda amb 19 equips. Així doncs, tant el Castelldefels com el Vilafranca sumaran els tres punts corresponents als duels que els havia d'enfrontar al club reusenc. De la mateixa manera, la resta d'equips també sumaran aquests tres punts, tot i que descansaran quan els toqui jugar amb el Reus.

En quant al Reus B, de Primera Catalana, que diumenge no es va presentar a Llagostera, si en el partit d'aquest cap de setmana tampoc fa acte de presència, el Comitè de Competició de la categoria decidirà les sancions a imposar en la reunió del proper dimecres dia 18.