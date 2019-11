«En realitat no té gràcia»: Campanya de sensibilització del pla d'ocupació Creu Roja

La campanya «En realitat no té gràcia», que Creu Roja va estrenar el 2010, torna amb més força que mai. Aquest 2019, la iniciativa de sensibilització i mobilització social pretén fer visibles les dificultats amb què moltes persones es troben en el seu accés al mercat laboral i que poc tenen a veure amb les seves capacitats i qualitats. No hi ha cap altre objectiu que no sigui el de fomentar la igualtat d'oportunitats i de tracte a la feina. Si durant aquests anys Creu Roja ha pogut comptar amb importants figures de la societat i la cooperació empresarial per difondre aquest missatge, com «Les receptes per la integració laboral», una sèrie de vídeos protagonitzats per El Celler de Can Roca l'any 2016, aquest any compta amb el suport de l'Spar Citylift Girona. «Ens vam dirigir al seu projecte esportiu com a clara representació del talent femení i la diversitat», expliquen. L'elecció no pot ser més encertada.

El seu pla de treball lluita per assolir dos grans reptes. El primer exigeix potenciar i reforçar l'ocupabilitat de les persones en clar risc de desavantatge, millorant les seves habilitats i capacitats per situar-les en millors condicions respecte a la feina. A més a més, s'encarrega de treballar contra les barreres socials que existeixen davant l'accés d'aquestes persones amb dificultats dins del mercat laboral, i que habitualment es manifesten en forma d'estereotips, prejudicis, menysvaloració social o pràctiques discriminatòries. En aquest context, es fa especialment necessari treballar amb els joves, les persones majors de 45 anys, les dones que han estat allunyades del mercat laboral, els desocupats de llarga durada i les persones immigrants –sobretot, les dones.

«En realitat no té gràcia» (www.enrealidadnotienegracia.org) desitja aconseguir el compromís de la societat i, especialment, el del teixit empresarial. Inverteixen temps per sensibilitzar sobre la importància de la diversitat en els entorns laborals, i que l'edat, l'origen o el sexe, no siguin cap obstacle per a l'accés a tenir una feina de garanties. Cayetano Pérez, el president de l'Spar Citylift Girona, avala la tasca. «Estem molt contents per poder participar en campanyes com aquesta. Creiem que, en un món que ja és prou difícil, hem de posar el nostre granet de sorra perquè les igualtats entre les persones siguin una realitat. Malauradament, si la gent que pot evitar-ho no entén que tothom és igual, tot és més complicat. Nosaltres sabem, per veu pròpia, que no és gens senzill. En el bàsquet, costa que les noies tinguin les mateixes oportunitats que els nois. Cal perseverar i no defallir mai, perquè és l'única manera de ser escoltats».

Enguany, el pla d'ocupació a la Creu Roja a Girona ha atès prop de 500 persones i s'ha establert col·laboració amb 120 empreses; fonamentals per aconseguir una taxa d'inserció del 45% en els projectes d'ocupació. Malgrat que encara queda feina per fer, cada cop són més les empreses que se sumen a aquest tipus d'iniciatives. No obstant això, no s'ha d'oblidar que aconseguir una societat més justa i una bona gestió del talent és cosa de tots i totes.