Guti té «el somni» de pujar a Primera Divisió com a tècnic de l'Almeria

L'Almeria va presentar ahir de manera oficial el seu nou entrenador: Guti. Arriba molt «agraït» per la confiança que el club li ha dipositat, i sobretot «il·lusionat» per, primer, fer un «bon futbol» i també pujar de categoria. «L'objectiu és estar la temporada vinent a la Primera Divisió i intentarem que sigui així. Per a mi seria un gran somni. El club ha fet un esforç molt gran portant excel·lents jugadors i tots donarem el màxim de nosaltres mateixos», va dir. Guti considera que a la plantilla hi ha «molt de nivell» i que «treballant» i sent «agressius» tenen moltes opcions de mantenir-se a dalt a la classificació.