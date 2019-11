L'Espanyol de Pablo Machín visita l'Atlètic necessitat de canviar el seu rumb a la Lliga

El conjunt perico viu una situació complicada a la Lliga. El rendiment de l'Espanyol és molt negatiu com a amfitrió, però com a visitant mostra la seva millor versió. Fins ara, els blanc-i-blaus han sumat vuit punts fora de casa, una de les millors xifres de tota la Lliga. Al Wanda Metropolitano, on l'Atlètic no ha perdut, confien a mantenir la dinàmica. El balanç entre aquests dos conjunts és favorable a l'equip local, encara que per als pericos no és un camp inexpugnable. En les últimes cinc visites de l'Espanyol al feu matalasser, l'amfitrió ha guanyat tres vegades, ha cedit un empat i una derrota. La temporada passada el duel es va definir amb un 1-0. És un dels únics quatre visitants que han guanyat al Wanda Metropolitano. Sacsejat dimecres a Lliga de Campions amb una derrota sense matisos i sota sospita per només dues victòries en les últimes nou jornades de la Lliga, la crisi s'apropa a l'Atlètic de Madrid, que rep al Wanda Metropolitano l'Espanyol, un altre equip en depressió, amb Diego Simeone al focus.