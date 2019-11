El Sarrià planta cara però acaba perdent a la pista del Cisne, líder de la categoria

El Sarrià va perdre (30-25) ahir a la pista del líder el Cisne i trenca, així, una ratxa de dues victòries consecutives a la Lliga. Els sarrianencs visitaven ahir la pista del Cisne sense pressió després de desfer-se del Palmar del Rio (33-27) i del Zamora (29-23) a les darreres jornades de la competició. En canvi, el Cisne rebia els gironins després de sumar un triomf (25-33) contra el Teucro lluny de Pontevedra.

El xoc va començar amb igualtat. Tant els locals com els visitants es trobaven encertats de cara a porteria fins que a pocs minuts perquè l'àrbitre decretés el final de la primera meitat, els gallecs van aconseguir el major avantatge durant el primer tram del partit: 12-8. Un resultat amb el qual van anar a vestidors. A la represa la superioritat dels locals es feia present, contrarrestant cada gol que els de Sarrià podien anotar i això no donant-los cap oportunitat d'apropar-se en el marcador.

Però això va ser un miratge, ja que gràcies a una diana del visitant Pere Garcia a l'equador de la segona meitat els gironins van assolir allò que semblava impossible: posar-se per davant en el marcador (18-19). Un resultat que els va durar ben poc i que no es tornaria a veure en el transcurs de l'enfrontament. A partir d'aquest moment, el Cisne que va voler expressar perquè és el líder, va agafar les regnes del partit sense donar cap oportunitat als visitants. No només van igualar i capgirar el marcador sinó que van ampliar l'avantatge fins quatre gols en el minut 56 de partit. Una diana del local Vázquez que va propinar el temps mort demanat per Salva Puig. Una aturada que no va servir de gaire, ja que els gallecs van tornar a marcar un gol obra de López per posar en el marcador el màxim avantatge que va obtenir en el partit el Cisne. Aquell gol a manca de cinc minuts perquè finalitzés el partit va tallar les ales als sarrianencs que no van poder apropar-se ni maquillar, encara més, el marcador. Al final, 30-25