El Girona perd el primer partit a Fontajau (64-68)

El Bàsquet Girona ha perdut la imbatibilitat a Fontajau, encaixant la segona derrota de la temporada a LEB Plata, en el derbi contra el Prat (64-68), un rival directe en la lluita per l'ascens. Els gironins no s'han trobat gens còmodes i han estat desconeguts en el tir exterior. A poc del final del tercer quart han arribat a perdre de 15 (40-55) però s'han acabat refent i han estat a prop de remuntar liderats per Sevillano.

A un minut i mig del final Hester ha aconseguit posar per davant els gironins (62-61) però en els últims instants del partit el Prat ha sabut controlar millorar els nervis. El Girona ha fallat en atac i Parrado, ha sentenciat: primer fent el 62-63 en una acció que ha acabat en tir addicional i ell mateix ha agafat el rebot per fer el 62-65. Els locals s'han tornat a estavellar amb la defensa visitant i a continuació Osayande i Parrado, amb un tir lliure, han situat un inabastable 62-68 que Sevillano ha acabat situant en un 64-68 final.