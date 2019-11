Tres punts de coratge i esforç

Ahir el Llagostera es volia refer del sotrac que va rebre la setmana passada al camp del Cornellà. Els blaugrana van deixar escapar un punt pràcticament fet quan en el minut 85 van rebre un gol de penal. Una diana que va acabar amb les esperances llagosterenques de seguir sumant punts. Però això és aigua passada i el Llagostera volia redimir-se sumant els tres punts davant de la seva parròquia contra un dels millors conjunts de la categoria: el Lleida. Sumar una victòria més a la taula de classificació no és una sorpresa degut a la igualtat de la categoria, però sí que ho va ser quan ahir Oriol Alsina va alinear el lateral dret Albert Dalmau a l'onze inicial. El silenc, que s'estrenava contra el seu exequip, es va incorporar en les darreres hores a l'entitat blaugrana per la baixa de llarga durada de David Bigas.

Tot i la falta de minuts i de ritme de competició, de l'estiu que Dalmau no es vestia de curt, el silenc va començar el xoc molt participatiu, doblant els seus companys i demanant l'esfèrica una vegada i una altra. De fet, el joc local va tenir com a predomini les bandes amb un Maynau molt actiu al costat esquerre. No obstant aquestes internades, el partit estava molt igualat. Es podria dir que aquest període va tenir dues parts: una per al Lleida, que va voler dominar la pilota des del principi tenint ocasions clares de gol. Sobretot des del servei de cantonada. No va ser fins al minut 21 que el Llagostera no va tenir la primera oportunitat d'obrir el marcador, quan després d'un servei de Marcos i una pentinada de Sascha la pilota va arribar a Sergio Cortés. El davanter no va arribar a colpejar la pilota després que un defensa lleidatà el desequilibrés. Una acció que va engrescar l'afició local, que demanava penal. A partir d'aquí, els blaugrana van tenir les millors opcions, tot i que el Lleida no va llençar la tovallola i va poder anotar a través d'una falta al mig del camp.

A la repressa els núvols i el fred van agafar protagonisme al municipi llagosterenc, una analogia que es va reflectir sobre el camp. Els jugadors del Lleida van sortir del vestidor amb la premissa clara: dominar el segon temps i materialitzar alguna de les ocasions de gol que tinguessin. El vendaval dels de la capital del Segrià va ser considerable, però una bona disposició de l'estructura defensiva llagosterenca va impossibilitar en tot moment que obtinguessin el premi del gol. Amb el pas paulatí dels minuts, els visitants van veure com la frustració s'apoderava d'ells. Primer Marcos amb una gran aturada i després el pal, tot i que la jugada estava anul·lada per fora de joc, van negar l'anhel·lada diana lleidetana. Amb tot això, els gironins van anar guanyant terrenys fins que en el minut 70 i després d'una successió de rebuigs dins l'àrea, la pilota va anar a parar al peu esquerre de Magallán. L'argentí no va desaprofitar l'ocasió i va superar el porter visitant Pau per avançar el Llagostera. Els ànims dels llagosterencs van pujar, però van fer davallada al següent minut quan el col·legiat va decretar penal en contra dels locals. Com si fos una muntanya russa, el seu estat anímic va tornar a pujar perquè Éder va errar el xut després de colpejar de forma desviada a l'esquerra de Marcos. Els darrers minuts van estar marcats per l'intercanvi de cops entre ambdós conjunts sense tenir cap oportunitat clara de gol. Amb aquesta victòria l'equip d'Oriol Alsina retorna a la senda de la victòria sumant 21 punts i trencant la dinàmica del Lleida, que des del setembre que no perdia.