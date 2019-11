Alemanya serà cap de sèrie a la propera Eurocopa

La selecció d'Alemanya va confirmar la seva primera posició al Grup C de classificació per a l'Eurocopa 2020 després d'imposar-se a Irlanda de Nord (6-1), un resultat que va impedir que Holanda, també classificada des de dissabte, pogués fer-se amb el lideratge amb el seu triomf davant Estònia (5-0). Paral·lelament, Aaron Ramsey va impulsar Gal·les cap a l'Eurocopa amb un doblet que va servir per derrotar Hongria (2-0) al Cardiff City Stadium.