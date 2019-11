L'anècdota. Robert Moreno no es presenta a la cita

Ahir al matí, a les deu, Robert Moreno estava citat a la Ciutat del Futbol de Las Rozas per parlar de tot plegat amb Luis Rubiales i José Francisco Molina. A l'hora acordada, no es va presentar a la reunió. Sí que ho van fer els seus advocats, en representació seva, per negociar la rescissió de contracte. «Ens hauria agradat que vingués, però el respectem», va dir Molina.