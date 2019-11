El Barça prepara la visita al camp del Leganés amb tots els internacionals

L'entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, va poder treballar ahir amb tots els seus efectius, després que els últims internacionals que li faltaven ja hagin tornat dels seus respectius destins, un cop la tercera i última aturada de seleccions d'aquest any per amistosos i per a la classificació rumb a l'Eurocopa de l'any 2020 s'hagi acabat.

Ahir van reincrporar-se al grup de treball tant el porter alemany Ter Stegen com el migcampista brasiler Arthur i el l'holandès Frenkie de Jong, que juga a la mateixa posició. Alhora, van completar la sessió d'entrenament els futbolistes de la primera plantilla disponibles més alguns joves del filial, com és el cas d'Iñaki Peña, Morer, Mingueza, Akieme, Carles Pérez i Ansu Fati. Així mateix ho va informar el club blaugrana mitjançant un comunicat.

El proper repte per al Barça arriba aquest mateix dissabte, a partir de la una del migdia, quan visitarà el camp del Leganés. Allà hi posarà en joc el lideratge i tornarà a jugar a domicili. L'últim desplaçament, ara fa poc més de dues setmanes, es va saldar amb una sonada desfeta a València davant el Llevant (3-1), en la sortida més recent dels homes d'Ernesto Valverde.

Per a aquest partit, el conjunt blaugrana tindrà moltes baixes en defensa. Sergi Roberto està sancionat, mentre que Jordi Alba i Semedo estan lesionats. Samuel Umtiti, de la seva banda, no està al cent per cent i se'l podria reservar pel duel de la setmana vinent a la Lliga de Campions, en el qual no podrà jugar Gerard Piqué.