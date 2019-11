El Figueres té el moment idoni per demostrar el pas endavant a la Lliga

Cada jornada que passa, el Figueres se sent més segur de si mateix. A poc a poc van arribant els resultats i el vestidor va recuperant la confiança. Amb l'arribada de Javi Salamero a la banqueta, els blanc-i-blaus han sumat 4 punts dels 6 possibles i això els ha permès tenir-ne 5 de marge respecte al descens. Els números han permès agafar aire per rebre aquest migdia el Castelldefels (12.30 hores), un rival directe en la lluita per per fer una passa endavant a la classificació. Amb un punt menys que els de Salamero (15), els del Baix Llobregat arriben tocats amb dues derrotes consecutives.