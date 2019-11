L'estratègia salva un Barça gris

El Barcelona va aconseguir el triomf a Butarque davant el Leganés (1-2) després d'un partit on va passar dificultats i que va haver de remuntar a la segona part amb dos gols nascuts de la pilota aturada. Un partit espès però reeixit abans del decisiu duel de dimecres contra el Borussia a la Lliga de Campions. Els d'Ernesto Valverde arribaven a un partit trampa com a líders de la competició i els madrilenys situats en últim lloc de la taula. Repetir la victòria del curs passat era l'aspiració de Javier Aguirre, que debutava davant el seu públic.

El tècnic mexicà va dissenyar un pla basat en la destrucció de les línies de passada i les transicions ràpides. I li va sortir bé força minuts. Un toc subtil de Roque Mesa va anul·lar la sortida mal mesurada de Samuel Umtiti per trobar Youssef A-Nesyri. El marroquí va dirigir el seu xut a l'escaire després de trencar Piqué.

Tot i així no n'hi ha prou només amb això per guanyar el Barcelona. Encara que sigui un Barça gris i espès. De fet els visitants van tenir les seves opcions a la primera part, un cop de cap de Luis Suárez a què va respondre en excel·lent vol Cuéllar. També van poder marcar Roque Mesa i Óscar Rodríguez en l'altre arc, però van topar amb el lateral de la xarxa.

Conscients els blaugranes que havien de buscar solució a un problema, van tornar des dels vestidors amb ganes d'alterar el panorama. I van demostrat que de vegades en tenen prou només amb la voluntat i centelleigs de Messi per guanyar. L'argentí va mostrar la seva versió més generosa a pilota aturada per donar llustre als caps de Piqué i Suárez. El primer es va trobar amb el pal després d'un córner però el segon no va fallar en rematar amb comoditat una falta servida a cor de l'àrea.

Feia olor doncs de remuntada, tot i que l'aroma es va esfumar amb una baixada de ritme per les dues parts. Malgrat això el domini seguia sent barcelonista i surava en l'ambient la sensació que el gol acabaria caient. Al final va passar. Va ser en un córner executat des de la dreta de l'atac que després de rebotir en els peus de Rubén Pérez -i no pas de Piqué com li havia semblat veure a l'assistent- va quedar morta dins l'àrea petita. Arturo Vidal, atent, la va rematar amb tot gairebé sota del travesser per segellar un triomf sense brillantor però tan vital com qualsevol altre. El Barça va complir l'expedient, patint però ho va fer, i ara podrà centrar-se a preparar el transcedental partit de dimecres contra el Borussia Dortmund en què es juga bona part de les possibilitats de continuar viu a la Lliga de Campions.