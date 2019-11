Carlos Sainz aspira a tancar el Mundial de F1 en la sisena posició

El Mundial de Fórmula 1 conclourà aquest cap de setmana amb la disputa del Gran Premi d'Abu Dhabi al circuit de Yas Marina, on Carlos Sainz (McLaren) aspira a arrodonir el seu any de confirmació amb el sisè lloc en la classificació final d'un campionat monopolitzat de nou per Lewis Hamilton (Mercedes). La cursa és diumenge a les 14.10 (Movistar).