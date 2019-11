Espanya coneix avui quins seran els seus rivals a la fase de grups de l'Eurocopa'20

La selecció espanyola coneixerà avui a Bucarest quins seran els seus primers tres rivals de la fase de grups a l'Eurocopa 2020 i amb potencials enemics de nivell per als de Luis Enrique. El combinat es va classificar com una de les caps de sèrie per a aquest nou torneig continental, que es desenvoluparà per diversos països del vell continent, entre ells Espanya, una de les seus amb San Mamés i que provoca que sàpiga que estarà enquadrada en el Grup I.

Luis Enrique ja sap que un dels seus rivals serà el guanyador d'un dels play-offs que repartiran els bitllets que resten. Serà el de la Ruta B, format per les eliminatòries Bòsnia i Irlanda de Nord i Eslovàquia-Irlanda. També sap és que no es podrà creuar ni amb Bèlgica, Itàlia, Anglaterra, Alemanya i Ucraïna, amb les que comparteix bombo, ni amb els Països Baixos, Rússia ni Dinamarca, que també són amfitriones.

Bombo 1: Bèlgica, Itàlia, Anglaterra, Alemanya, Espanya i Ucraïna.

Bombo 2: França, Polònia, Suïssa, Croàcia, Països Baixos i Rússia.

Bombo 3: Portugal, Turquia, Dinamarca, Àustria, Suècia i R.Txeca.

Bombo 4: Gal·les, Finlàndia, vencedor del play-off Islàndia-Romania i Bulgària-Hongria, Guanyador del Bòsnia-Irlanda i Eslovàquia-Eire, Guanyador de l'Escòcia-Israel i Noruega-Sèrbia i Guanyador del Geòrgia-Bielorússia i Macedònia del Nord-Kosovo.