La seva tercera lesió del curs deixarà Dembélé deu setmanes sense jugar

El davanter francès Ousmane Dembélé estarà unes deu setmanes de baixa com a conseqüència d'una lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa dreta, segons va informar ahir el Barça. El futbolista es va lesionar en el partit de dimecres passat contra el Borussia Dortmund, i no va ser fins ahir a la tarda quan els serveis mèdics, després de diverses proves, van emetre l'informe mèdic.

L'extrem gal va demanar el canvi en el minut 26 afligit d'unes molèsties que va notar després d'intentar, sense èxit, una rematada. Es tracta de la tercera lesió muscular de Dembélé en el que va de temporada. Des que a l'estiu de 2017 va fitxar pel Barcelona procedent de Dortmund, ha patit un total de vuit lesions, set d'elles musculars. El jugador francès ha jugat vuit partits aquesta temporada (quatre en Laliga i quatre a la Champions), en els quals ha marcat només un gol, davant el Sevilla al Camp Nou. D'aquesta manera, diu adeu al 2019 i no se l'espera fins al proper mes de febrer.



Vidal vol protagonisme

D'altra banda l'internacional xilè Arturo Vidal va assenyalar ahir que, si al final de la temporada no sent que té més protagonisme al Barcelona, es plantejarà «buscar un altre horitzó per a ser important». En una entrevista que ha concedit a TV3, el jugador blaugrana, un dels comodins que més utilitza el tècnic Ernesto Valverde, va ser directe sobre quins són els seus objectius a curt termini: «Al desembre, o quan acabi la temporada, si no sento que soc important aquí hauré de prendre una decisió i buscar un altre horitzó per ser important».