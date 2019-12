L'Uni guanya en una pista molt difícil

L'Spar Citylift Girona va aconseguir una nova victòria a la complicada pista del Clarinos de Tenerife (61-79), on fins ara només havia guanyat el Perfumerías Avenida. Un partit on les de Fontajau no van sentenciar fins a l'últim quart, amb un parcial de 15-24.

L'Uni va sortir per feina, amb els dos primers triples de Mendi i Oma (2-6), posava la directa per agafar un avantatge. De fet, les visitants van trobar facilitats en el llançament, tot i que no estaven del tot encertades, però sí que que van poder contrarestar el físic de les canàries.

La bona defensa i els moments inspirats d'Andusic o Elonu van fer que les de Surís marxessin amb 7 punts de marge al final dels primers 10 minuts (13-20). Però en l'inci del segon període les visitants no van estar fines i van tenir algunes pèrdues de pilota en atac que van fer que les locals s'aproximessin a 2 punts (18-20) i que el tècnic gironí hagués de demanar temps mort. Però les males decisions en atac van continuar malgrat el temps mort demanat per Surís, i les canàries ho van aprofitar per fer el parcial més gran i posar-se per primer cop per davant en el marcador 21-20. Llavors va aparèixer Mendi per posar les coses al seu lloc. La francesa va anotar 5 punts del parcial de 0-7 que van fer les de Fontajau (21-27).

Els ajustos fets per Surís i sobretot la producció anotadora de Mendi i Coulibaly –amb 13 i 10 punts en arribar al descans respectivament– en la recta final del segon període van fer que les gironines marxessin amb 13 punts d'avantatge al final dels primers 20 minuts de joc (30-43).

Les de Fontajau van tardar quatre minuts i mig a anotar després de la represa, i el parcial en l'equador del tercer període era de 9-2 (39-45), que va fer que Èric Surís tornés a parar el partit. No es trobaven còmodes les gironines sobre les pista que acabaven de concretar les jugades. En la segona meitat de quart, les gironines van trobar un joc més fluid, i les canàries no van saber trobar bones opcions de tir, cosa que va fer que les visitants tornessin a agafar un avantatge còmode de 9 punts al final del tercer quart (46-55).

L'avantatge de 13 punts al descans va reaparèixer en l'inici de l'últim període (50-63) i la cistella de Coulibaly i el triples de Buch i Sykes –que va ser la màxima anotadora del partit amb 20 punts- posaven un avantatge de 21 punts (50-71) que ja seria definitu. En els últims compassos de partit, l'Uni es va dedicar a mantenir aquest còmode avantatge per acabar guanyant de 18 punts (61-79).