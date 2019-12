Un derbi per gaudir-lo

En l'última temporada en què es van veure les cares (2017-18) al Municipal, el Llagostera va imposar-se per 2-1 a l'Olot. Va ser un duel elèctric, ple de tensió i en què tots dos s'estaven jugant escapar d'unes brases que al final van atrapar el Llagostera i de les quals els garrotxins se'n van escapar a l'última jornada. Dos cursos després, es tornen a veure les cares a Segona B en una situació molt més tranquil·la que llavors i sense aquell neguit de l'últim cop. Tant el Llagostera com l'Olot arriben al derbi de bronze en una dinàmica positiva i instal·lats a la zona mitjana de la classificació més a prop del play-off d'ascens que no pas del de descens. Això sí, un derbi és un derbi i aquesta tarda de ben segur que no serà diferent. És a dir, hi haurà ganes de guanyar el rival de més proximitat, competitivitat i tres punts molt valuosos en joc.

Les posicions de promoció d'ascens no són cap obsessió per llagosterencs ni olotins. Tots dos tenen clar que primer s'ha d'assegurar la permanència i llavors ja se'n parlarà. Sigui com sigui, la realitat dibuixa un atractiu derbi aquesta tarda al Municipal. Alsina té la baixa sensible per sanció de Gil Muntadas, expulsat a La Nucia, i també aquesta setmana s'ha quedat sense Lledó, que ha estat baixa i podria fitxar pel Terrassa. A més a més, Pitu, Maymí i Bigas, continuen fora de combat per lesió. Caldrà veure qui és l'encarregat de suplir la baixa de Muntadas com a cervell ofensiu de l'equip. Per la seva banda, Raúl Garrido continua pendent de l'estat físic de Chavarría. Qui no hi serà segur és Blázquez, lesionat mentre que Eloi Amagat podria reaparèixer, com a mínim a la llista de convocats dels garrotxins.

Un derbi sempre sol ser un partit de retrobaments. Ho serà per a Eloi Amagat, excapità del Llagostera i un dels molts exblaugranes que enguany militen a l'Olot. També tenen passat a Llagostera, Roger Barnils, Masó, Vivancos i Natalio. El conjunt llagosterenc, amb passat olotí, Bigas i Yeray Sabariego.