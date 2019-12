Concòrdia abans del derbi alt-empordanès

Encara queden uns quants dies però el derbi alt-empordanès ja escalfa motors. El Figueres i el Peralada es tornaran a veure les cares el proper 5 de gener a Vilatenim (12:00) després de dos anys sense enfrontar-se perquè els xampanyers militaven a Segona B. Serà un partit especial com tots els derbis i una bona ocasió per a fer caliu a la comarca després dels últims anys en què la rivalitat havia perdut pistonada. Tot i que a l'estiu, les tibantors entre clubs van existir arran del desembarcament de jugadors de la Unió cap a Peralada, ahir els presidents dels dos clubs, Narcís Bardalet i Miquel Llobet, van escenificar la bona sintonia en una trobada a La Rambla de Figueres.

«Certament s'han viscut moments delicats però hem sabut ser intel·ligents i que la sang no arribés al riu», deia Bardalet en referència als fitxatges de Ferrón, Aroca, Mercader, Canal, Romero i Èric Vilanova pel Peralada. En la mateixa línia es mostrava Llobet, que deixava anar, de passada, un dard al Girona. «A l'estiu quan vam sortir de la filiació, el Girona ens va deixar sense jugadors ni cos tècnic i vam haver de fer una plantilla de zero. Això va provocar una tensions que no trascendiran», deia. En aquest sentit, Llobet va recordar que amb Bardalet «ens uneix la professió (metges) i vam decidir que no ens barallaríem mai i promouríem la concòrdia entre els dos equips». Llobet es va aventurar a dir també que espera que «treure algun punt d'un estadi que espero que algun dia l'estadi es digui Salvador Dalí»

Els dos presidents es van atrevir a pronosticar un resultat pel partit. Mentre Bardalet se la juga al «3-1», a Llobet li és igual «un 0-1 o un 3-6». El Figueres, amb Salamero a la banqueta, ha reaccionat i és 11è amb un punt més (24) que el Peralada, 13è amb 23.