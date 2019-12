Blanes diu adéu al 2019 amb la 2a Cursa Popular de Sant Silvestre

Blanes ha acomiadat aquest 2019 amb una prova esportiva que tot just ha complert enguany la seva segona edició. Es tracta de la 'Cursa Popular de Sant Silvestre' –coneguda també com la 'Sansi de Blanes' o la 'Cursa dels Nassos'- disputada la tarda del 31 de desembre. El cèntric Passeig de Mar, a tocar del Carrer Ample, ha estat el punt de sortida i arribada de la cursa de cinc quilòmetres.

Per contribuir a què la prova fos més festiva, s'ha obsequiat a tothom qui s'ha inscrit online amb un barret de Pare Noël, que formava part de l'Equipament Esportiu. Val a dir que una bona parta dels participants també han completat el xandall i roba esportiva amb altres complements nadalencs, competint en alguns casos en originalitat i enginy.

Buba Sabaly i Eva Wutti, els més ràpids

L'atleta blanenc Buba Sabaly, del Club Triatló Blanes, ha revalidat la primera posició que ja va obtenir en l'edició passada després de creuar la línia de meta amb un temps de 15'46 minuts. Per la seva banda, en dones la primera plaça ha estat per Eva Wutti, que ha invertit poc més d'un minut més que el primer classificat en homes: 16'47 minuts

La '2a Cursa Popular de Sant Silvestre' de Blanes ha comptat amb una major participació més gran que en la primera edició de l'any passat. Unes 300 persones han sortit des del Passeig de Mar i han completat el recorregut de 5 km a peu pla. Aquesta circumstància ha facilitat que un major nombre de persones no avesades a les curses s'hagin vist amb cor de cobrir-la, una prova assequible per a tothom on hi havia des corredors i corredores en solitari fins a famílies i grups d'amics.