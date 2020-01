El Pla de l'Estany acollirà una contrarellotge per la Volta Ciclista a Catalunya

La Volta Ciclista a Catalunya recupera per a aquest 2020, la del centenari d'edicions, una contrarellotge individual, que es disputarà al Pla de l'Estany (Banyoles – Banyoles), amb un recorregut de 21,1 quilòmetres. La cursa recupera així una disciplina que no se celebrava a la ronda catalana des de l'any 2007. Amb aquesta novetat, la Volta tindrà un recorregut més variat i exigent, que combinarà l'alta muntanya -amb arribades a les estacions d'esquí de Vallter 2000 i Port Ainé-, la contrarellotge individual i altres etapes de mitja muntanya i per a esprintadors. Aquesta edició de la Volta es disputarà entre els 23 i el 29 de març, amb inici a Calella.

Una de les apostes d'aquesta edició és la contrarellotge que tindrà sortida i arribada a Banyoles, i que també passarà pels municipis del Pla de l'Estany de Fontcoberta, Esponellà i Porqueres. Un recorregut de característiques ràpides i per a especialistes de la disciplina. L'Estany de Banyoles, el més gran de Catalunya dels naturals, i considerat com el conjunt càrstic més extens de la península Ibèrica i un espai únic d'un gran valor geològic, ecològic, paisatgístic i cultural, serà l'escenari estrella d'aquesta contrarellotge. L'any 2017 el Pla de l'Estany ja va viure una contrarellotge, que en aquest cas va ser per equips, amb victòria de l'equip BMC, i de més quilometratge, de 41,3 km.



Les valoracions

«Feia molts anys que volíem recuperar una contrarellotge individual, i l'escenari del Pla de l'Estany és ideal perquè puguem veure un magnífic espectacle durant la Volta del centenari. Serà una contrarellotge molt intensa, on els millors ciclistes del món s'hauran de posar a prova», ha manifestat el president de la Volta Ciclista a Catalunya, Rubèn Peris. Per la seva banda, l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha assegurat que «ens fa molta il·lusió que Banyoles pugui tornar a col·laborar amb la Volta Ciclista a Catalunya, sobretot en aquesta edició centenària, i que a més sigui amb una prova de les característiques d'una contrarellotge individual».

De fet, al marge dels pròlegs efectuats a Lloret de Mar (2008 – 2009 – 2010), la darrera ocasió que es va fer una contrarellotge individual va ser l'any 2007, una cronoescalada de 17,1 quilòmetres que es va realitzar entre Sornàs i Vallnord Arcalís, a Andorra, on es va imposar el rus Denis Menchov. La Volta Ciclista a Catalunya ha estat vinculada fins a un total de 19 vegades a la població de Ba­nyoles, amb 10 sortides d'etapa i nou arribades. La primera va ser l'any 1927 en una etapa entre Vic i Banyoles, amb victòria de Georges Cuvelier. Altres ciclistes de renom que s'han imposat a Banyoles han estat Álvaro Pino (1987), Erik Zabel (1999) o Alessandro Petacchi (2011), entre d'altres.