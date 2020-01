Pendents de Mima Coulibay després del seu cop en un ull

Mima Coulibaly va perdre's l'últim quart del partit contra el València per un cop a l'ull. La pivot va poder tornar amb el grup a Girona i ha fet uns dies de descans com la resta de la plantilla. Amb el retorn als entrenamens els serveis mèdics de l'Spar Citylift Girona avaluaran l'evolució de la jugadora, que en principi hauria de poder estar disponible per jugar diumenge.