El Barça goleja (0-3) l'Athletic Club davant 32.000 persones

El Barcelona va reforçar ahir el seu sòlid lideratge a la Primera Iberdrola amb una golejada a San Mamés a l'Athletic Club, al qual es va imposar per 0-3 davant de més de 32.000 espectadors en una altra jornada a La Catedral de les que ajuden a fer més visibles el futbol i l'esport femení. Fins al minut 64 no es va veure el primer gol del partit, quan Mariona Caldentey va fer una gran jugada individual que va culminar amb un gran xut escorada des de la frontal de l'àrea. El xoc el va sentenciar la nigeriana Asisat Oshoala amb dos gols en els minuts 77 i 86 de partit. La primera diana va arribar de cap a centrada de la francesa Kheira Hamraoui i el segon de dur xut dins l'àrea. Malgrat el contundent resultat, l'equip entrenat per Lluis Cortés no ho va tenir gens fàcil.