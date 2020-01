Bàsquet El Quart guanya el Memorial Jordi Sabater

El Quart, de la lliga EBA, es va imposar dissabte en 21a edció del Memorial Jordi Sabater que organitza el Bisbal Bàsquet. El conjunt entrenat per Carles Ribot es va imposar per un ajustat 65-66 al Sol Gironès Bisbal, de Copa Catalunya en un partit que va ser molt disputat i que no es va decidir fins als instants finals.