Vilatenim reparteix els punts

El nou any ha donat de regal a l'aficionat de Tercera Divisió poder veure un derbi empordanès entre el Figueres i el Peralada al Municipal de Vilatenim. Els locals es van avançar mitjançant un gol de penal de Pepu Soler al minut 7. Els xampanyers van errar una pena màxima abans del descans (Ferron va xutar per sobre del travesser) però van poder marcar el gol definitiu de l'empat en el minut 59 gràcies a Ortiz.

El Figueres i el Peralada van firmar les taules a Vilatenim davant d'aproximadament 900 persones. El duel, a priori, havia der ser molt igualat ja que els dos equips només es trobaven separats a la classificació per un sol punt. A més de representar el retorn del derbi empordanès a Tercera tres anys després del darrer cop. Per acabar-ho d'adobar, els visitants es van presentar a la capital alt-empordanesa amb vuit jugadors amb passat figuerenc.

El partit no va poder tenir millor inici per als locals quan Pepu Soler va marcar de penal en els primers minuts. Aquesta no va ser l'única pena màxima xiulada. Els visitants van veure com Xavi Ferrón errava el que els pertocava a les acaballes de la primera meitat. El seu xut va anar per sobre del travesser de la porteria d'Embela.

A la represa, el Peralada va despertar amb l'entrada d'Ortiz, que va ser l'autor del gol de l'igualada en el minut 59 de partit a través d'un tir ajustat des de dins de l'àrea local. A la segona meitat, Salamero va fer entrar Gelmà. El capità figuerenc feia cinc partits que no jugava per lesió. El Peralada va fer un pas endavant i Medina va perdonar l'1-2 errant una passada de la mort de Ferrón a 15 minuts del final. Amb aquest empat el Figueres es manté 11è amb 25 punts i el Peralada 13è amb 24.