Benzema i Bale es perdran la Supercopa d'Espanya per problemes físics

El Reial madrid no podrà comptar amb els seus davanters Karim Benzema i Gareth Bale en la propera Supercopa d'Espanya degut a diversos problemes que els han deixat fora de la llista de 23 convocats per viatjar a l'Aràbia Saudita. Concretament, el francès pateix una lesió en el múscual semimebranós per una contusió a la cama esquerra, mentre que el gal·lès s'ha vist afectat per una infecció. En tots dos casos, el club blanc no va facilitar temps estimat de baixa i ha subratllat que els dos jugadors queden «pendents d'evolució», però cap va entrar a la llista de 23 anunciada per Zinedine Zidane, igual que els lesionats Eden Hazard i Marco Asensio. Aquesta convocatòria està formada per Courtois, Arèola i Altube;Carvajal, Militão, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola i Mendy; Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, James i Isco; Lucas Vázquez, Jovic, Brahim, Mariano, Vinicius i Rodrygo.