Marta Xargay torna a Girona fins al 2023 amb l'objectiu de lluitar per tots els títols

Acompanyada pels seus pares, la seva neboda de tot just uns mesos i el seu cunyat i ara entrenador Èric Surís, a més de Laia Palau i Pere Puig, Marta Xargay va ser presentada ahir com a nova jugadora de l'Spar Citylift Girona en una multitudinària roda de premsa a l'ajuntament. Al seu costat també hi van ser el president Cayetano Pérez, i l'alcaldessa Marta Madrenas, interessats en subratllar que el valor d'aquesta incorporació va «més enllà» de l'arribada d'un simple reforç i que posiciona el club com un dels grans referents esportius de la ciutat i de Catalunya. Xargay torna a casa per quedar-s'hi perquè ha firmat fins al 2023, o sigui, el que queda d'aquesta temporada i tres més. Tota una declaració d'intencions de l'Uni, que com va dir Cayetano Pérez, ha passat de ser un club que descobria talent i veia com se li acabava escapant, a ser una plaça desitjada per moltes de les millors jugadores del planeta. Ara l'equip accepta encara amb més obligació el repte de lluitar per tots els títols, i el primer serà al març: una Copa de la Reina que l'Uni encara no ha conquerit mai i que aquest cop es jugarà a Salamanca.

Xargay va admetre que aquest últim any i mig a Rússia, al Kursk, «no ha sigut fàcil» i que tot i tenir altres opcions, no va dubtar en tornar a Girona, al costat de jugadores com Laia Palau i Sonja Petrovic, amigues amb qui havia coincidit al Praga. També va parlar del factor personal. «Ara podré anar a dinar cada diumenge a casa dels meus pares, o anar a passejar un divendres a la tarda amb la meva germana, coses que feia 10 anys que no podia fer», va dir, per acabar amb una picada d'ullet a la mare: «A casa es menja millor que en qualsevol restaurant».



retorn a casa



«Estic molt agraïda per l'esforç que ha fet el club perquè pogués tornar a jugar a Girona»

«Fer la presentació aquí a l'ajuntament és un honor i un orgull. Vull agrair al club l'esforç que ha fet perquè pogués tornar a casa, amb la meva família. Estic molt contenta i superfeliç. Espero que puguem acabar bé la temporada, que arribem a lluitar per tots els títols, i que l'equip segueixi creixent i em pugui adaptar el més ràpid possible».



una ràpida operació



«Tot ha sigut molt ràpid i s'ha resolt en qüestió d'hores o d'uns pocs dies per telèfon»

A Cayetano Pérez li van demanar que relatés la pel·lícula del fitxatge. Com s'intuïa, «tot va ser molt ràpid i precipitat». El fitxatge es va començar a perfilar el dissabte 28 de desembre, mentre l'Spar Citylift jugava a València un partit de Lliga. Pérez va detallar que «vaig rebre una trucada i em comenten que la Marta es plantejaria deixar el Kursk. A partir d'aquí ens mobilitzem, tot a través del telèfon. Vam engegar la maquinària amb en Pere Puig i companyia, i vam poder tancar l'operació». Al costat del president, Xargay assentia: «És veritat, tot va ser qüestió d'hores o d'uns pocs dies».



la sortida de rússia



«Al Kursk no estava jugant bé i la situació era complicada»

Sobre la seva desvinculació del Kursk, Xargay va explicar que «d'entrada no m'ho havia plantejat, però allà la situació era complicada. No estava jugant bé, no aportava el que havia d'aportar al club, i a sobre abans de Nadal érem 17 jugadores i després del darrer partit d'Eurolliga van fitxar una nova americana. Ja hi havia sis estrangeres i només en podien jugar quatre...».



engrescant l'afició



«Un fitxatge com aquest ens ajudarà a fer créixer encara més la nostra massa social»

Pérez va ser l'encarregat de subratllar que el fitxatge de Xargay no és un acord a curt termini. «Fitxa pel que que queda de temporada i tres més. Segur que això ajudarà a augmentar la nostra massa social i a dur encara més espectacle a Fontajau. Volem que la gent s'engresqui. L'any passat per aquest temps no arribàvem als 1.800 socis i ara ja en tenim més de 2.400».això d'avui no és només venir a presentar una jugadora, són més coses. És un salt qualitatitu en la part esportiva. Ens ajudarà molt. Amb ella consolidem el projecte i passem de ser un club que descobreix talent i després veu com li marxa, a ser un club on el talent es vol quedar i som capaços de recuperar-lo». Dit això també va assegurar que «no estirarem més el braç que la màniga, no perdredrem la nostra filosofia», i va parlar del «salari emocional» que els aporta la qualitat de vida de Girona a l'hora de dur jugadores a l'equip. Per Cayetano Pérez, l'arribada de Xargay també serà un «referent» per les nenes de la base.



el valor de girona



«Ara podré tornar a anar a dinar a casa els diumenges, i a passejar amb la germana»

En el retorn a Girona el sou de Xargay no serà el que tenia a Rússia. Per convèncer-la, per tant, el club ha hagut de recórrer «a la inventiva i el salari emocional». Segons Cayetano Pérez «només podem arribar fins on podem arribar. Després poden entrar altres coses. Se li ha d'agrair que hagi acceptat, i segur que aquí troba altres coses que la faran feliç». Xargay, per la seva banda, va recordar que «fa 10 anys que vaig marxar de casa, he estat a Salamanca, als EUA, a Praga i a Kursk, i ara podré tornar a anar a dinar els diumenges amb la família, o passejar un divendres a la tarda amb la meva germana».



l'aportació de xargay



«El que he de fer és unir-me a l'equip, estar al seu nivell»

«Més que parlar de què puc aportar, el que he de fer és unir-me a l'equip, al seu nivell de joc i de defensa. No soc egoïsta. Aquest és un equip que comparteix molt la pilota. Anirem veient de mica en mica què puc aportar».



els objectius



«Hem de lluitar per tots els títols i a l'Eurolliga, hem de guanyar els partits de casa»

Xargay va valorar la plantilla de l'Uni: «Hi ha un equip complert. Tot i que els partits s'han de jugar, hem de ser conscients de l'equip que tenim. Hauríem de poder lluitar per tots els títols, arribar a les finals, però els altres també juguen i si et despistes et poc guanyar qualsevol. A l'Eurolliga, sense posar pressió a l'entrenador, hem de guanyar els partits de casa i rascar-ne algun a fora». La base/escorta encara no sap si podrà debutar dijous a l'Eurolliga. «La documentació està tramitada però falta una darrera trucada de la FIBA», va dir Cayetano Pérez.